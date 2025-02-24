Президентка Єврокомісії розповіла, коли буде новий пакет допомоги Україні на 3,5 млрд євро.

Президентка Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн наголошує, що Євросоюз разом з Україною торуватимемо її шлях до ЄС.

Про це глава Єврокомісії сказала під час виступу на пленарному засіданні "Підтримуй Україну". "Ми віримо у вільну, суверенну Україну, яка рухається до Євросоюзу, і ми будемо формувати це майбутнє разом", - сказала фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що війна Росії проти України - це найбільша криза для майбутнього Європи. "Путін докладає максимальних зусиль, щоб виграти війну. Він хоче, щоб Україна капітулювала, і ми знаємо, що може відбутися далі", - сказала президентка ЄК.

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На її переконання, йдеться не лише про долю України, а й Європи. "Наш найперший пріоритет - це розширити стійкість України, зміцнити її. І поки що, Євросоюз та країни-члени підтримали Україну на 145 млрд євро. Це більше, ніж хтось ще допомагав", - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, завдяки допомозі від ЄС вдалося "покрити прогалину у бюджеті". Також, президентка Єврокомісії наголосила, що паралельно треба негайно надавати Україні зброю. "І це буде у центрі нашої роботи наступних кількох тижнів", - сказала фон дер Ляєн.

Вона відзначила, що вільна й суверенна Україна - це не лише інтерес Європи, а інтерес усього світу, бо "автократи усього світу дуже пильно спостерігають, чи буде безкарність при порушенні міжнародних кордонів або здійсните вторгнення на територію вашого сусіда, чи буде стримання?".

Вона вважає, що інвестиція у суверенітет України - це інвестиція у запобігання майбутніх війн.

Президентка ЄК запевняє, що Європа має намір зміцнити Україну у цей важливий момент.

"Я можу оголосити, що новий пакет на 3,5 млрд євро з'явиться вже у березні", - наголосила фон дер Ляєн.

За її словами, 6 березня на засіданні Європейської Ради представить загальний план інвестицій в оборону і масштабування виробництва зброї і говоритиме про збільшення інвестицій в обороноздатність України.

Санкції проти РФ

Рада Євросоюзу схвалила масштабний 16-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів. Обмеження спрямовані на подальше послаблення режиму Путіна та можливості вести агресивну війну проти України.

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