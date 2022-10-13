Президент підкреслює, що це потрібно виключно для збереження нормальної роботи всієї енергосистеми в умовах, коли виробництво електрики знизилося.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що українцям варто продовжувати розподіляти споживання електрики за годинами всієї доби, щоб у пікові години якомога менше використовувати техніку, що потребує значного обсягу електрики.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"По всій країні сьогодні продовжилося відновлення після дводенної російської ракетної атаки. Тоді були пошкоджені енергооб'єкти на території 12 областей та у столиці. Станом на цей час повністю відновлено технічну можливість постачання електрики у більшості областей. У чотирьох регіонах роботи продовжуються, ремонти мають завершитися найближчим часом", - зазначив глава держави.

Відео дня

Зеленський додав, що енергетики у деяких містах і районах змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень.

"Це потрібно виключно для збереження нормальної роботи всієї енергосистеми в таких умовах - в умовах, коли виробництво електрики знизилося", - сказав він.

Глава держави подякував українцям, які поставилися до цієї ситуації свідомо і роблять свій дуже важливий внесок у гарантування нормальної роботи енергосистеми України.

"Варто продовжувати розподіляти своє споживання електрики за годинами всієї доби, щоб у пікові години якомога менше використовувати техніку, що потребує значного обсягу електрики", - закликав Зеленський.

Ситуація з електропостачанням: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці 10 жовтня Росія здійснила ракетні атаки на 13 областей України та місто Київ. У результаті цього загинули 20 людей, травмовано 108. Пошкоджень зазнали 205 об'єктів, зокрема, 45 будинків, 30 багатоповерхових будинків та об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, російські загарбники завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС на Вінниччині.

За три дні масованих ракетних обстрілів території України пошкоджено 28 об’єктів енергетичної інфраструктури у різних регіонах країни. Удари завдавались як по генерації, так і по розподілу електроенергії.

Через руйнування енергетичної інфраструктури Україна вже припинила експорт електроенергії, чого не робила навіть коли від енергосистеми від'єднали Запорізьку АЕС - найпотужнішу у Європі. В компанії "Укренерго" закликали споживачів економити електроенергію вранці з 8-ї до 11-ї години і ввечері - з 17-ї до 23-ї. Це потрібно, щоб фахівці відремонтували обладнання, пошкоджене внаслідок ракетних обстрілів. Також в уряді закликали українців запасатися теплим одягом, свічками, ліхтариками та батарейками на випадок відсутності енерго- та теплопостачання через можливі ракетні обстріли.

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