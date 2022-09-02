У Єврокомісії вважають, що росіяни оголосили про закриття газопроводу під брехливим приводом.

Увечері 2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу трубопроводом "Північний потік" на невизначений термін.

Про це йдеться у повідомленні компанії в Telegram.

У "Газпромі" заявили про несправність в єдиній компресорній станції "Портова", яка продовжує працювати.

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У компанії стверджують, що під час регламентних робіт на газоперекачувальному агрегаті Trent 60 компресорної станції "Портова" виявили "витік масла з домішкою герметизуючого складу по роз'ємах клемних з'єднань кабельних ліній датчиків швидкості ротора низького і проміжного тиску".

"До усунення зауважень до роботи обладнання транспорт газу у газопровід "Північний потік" повністю зупинено", – йдеться у заяві компанії.

У Єврокомісії вважають, що російська компанія "Газпром" оголосила про закриття газопроводу "Північний потік" під брехливим приводом. З такою заявою виступив спікер Єврокомісії Ерік Мамер.

"Оголошення "Газпрому" сьогодні про те, що він знову закриває "Північний потік" через помилкові підстави, є ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника. Це також доказ цинізму Росії, оскільки вона вважає за краще спалювати газ замість того, щоб виконувати контракти", – написав він у Twitter.

Раніше повідомлялося, що "Газпром" призупинив поставки газу у Європу "Північним потоком".

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