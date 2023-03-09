ЗАЕС переходить із живлення від дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з Об’єднаної енергосистеми України.

Фахівці НЕК "Укренерго" відновили критично важливе електропостачання окупованої Запорізької АЕС, яка була знеструмлена сьогодні вночі внаслідок ракетного удару, повідомляє прес-служба компанії.

"Фахівці "Укренерго" відновили енергоживлення Запорізької АЕС, перерване сьогоднішніми ракетними ударами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ЗАЕС переходить із живлення від дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з Об’єднаної енергосистеми України.

Відео дня

Масований удар по Україні 9 березня - що відомо

В ніч на 9 березня російські окупанти здійснили черговий масований удар по Україні. Атака тривала близько 6 годин, за цей час ворог здійснив 81 пуск ракет різного базування, серед них – 6 крилатих ракет Х-47 "Кинджал".

Крім того, здійснено 8 пусків ударних БПЛА Shahed-136/131.

Російські ракетні удари призвели до повного знеструмлення Запорізької атомної електростанції. Як повідомили в НАЕК "Енергоатом", у разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом 10 діб, може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу.

Вас також можуть зацікавити новини: