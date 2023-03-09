У разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом 10 діб може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу.

Російські ракетні удари призвели до повного знеструмлення Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

"Сьогодні, 9 березня 2023 року, о 3:53 ночі внаслідок рашистських ракетних обстрілів відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, наразі станція знеструмлена та перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації, 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб. "Розпочався зворотний відлік часу", - сказано в повідомленні.

"В разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу", - наголосили в компанії.

Крім того, усі вітчизняні атомні електростанції, які перебувають на підконтрольній Україні території, розвантажили потужність через загрозу ракетних обстрілів. "Станом на 6:30 ранку всі енергоблоки сумарно видають в енергосистему 4700 МВт", - сказано в повідомленні.

"Через окупацію станції та втручання представників Росатома в її роботу можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС у безпековому режимі значно обмежені", - йдеться в повідомленні.

"Наразі терміново необхідні дії усієї міжнародної спільноти задля виведення рашистських терористичних угрупувань з території Запорізької АЕС, передачі її під повний контроль компетентного легітимного оператора - українського Енергоатома, та відновлення умов збереження ядерної, радіаційної та фізичної безпеки ядерного об'єкта", - наголошується в повідомленні.

Ракетний удар 9 березня - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в Україні 9 березня застосовуються екстрені відключення електричної енергії через масовану ракетну атаку Російської Федерації.

Нагадаємо, у ніч на 9 березня по всій Україні була оголошена повітряна тривога. У низці регіонів пролунали вибухи. в Одеській області та Харкові росіяни поцілили в об'єкти енергетики, через що застосували превентивні відключення світла. Вибухи також зафіксовані в Києві - зокрема в Голосіївському і Святошинському районах.

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