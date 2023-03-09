Українців закликають не ігнорувати тривогу.

Вночі 9 березня в низці регіонів України було оголошено повітряну тривогу. Українців попереджають про ракетну небезпеку.

Глава Офісу президента закликав дослухатися до сигналів повітряної тривоги.

"У жодному разі не ігноруємо тривогу", – написав він у Telegram.

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Не ігнорувати тривогу просить і мер міста Кременчук Віталій Малецький.

"Не ігноруємо тривогу. Підвищена ракетна небезпека!", – йдеться у повідомленні.

На Київщині також попереджають про загрозу повітряної атаки.

"Сили ППО напоготові. Перебувайте в укриттях або безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги", – наголосили в Київській ОВА.

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Ракетні удари РФ по Україні

За час повномасштабної війни проти України Росія здійснила понад 10 масованих ракетних ударів по Україні. Ракети випускають як з повітря, так і з моря. Основною ціллю попередніх атак були українські обʼєкти критичної інфраструктури.

Останнім часом тактика росіян змінилася. Військовий експерт Олександр Мусієнко зазначив, що останній масований удар стався 10 лютого 2023 року, тож РФ взяла незвичну "паузу". За його словами, тепер є два сценарії, за яким ворог битиме по Україні: росіяни будуть завдавати точкових ударів або підуть на масовані атаки з великим інтервалом.

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