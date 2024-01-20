Це дозволить зробити українську енергетичну систему більш стійкою.

Україна у співпраці зі Словаччиною працює над реалізацією трьох масштабних проектів у сфері енергетики та інфраструктури. Зокрема, йдеться про кроки, необхідні для пришвидшення реконструкції міждержавного електричного інтерконектора "Мукачево – Вельке Капушани", повідомила прес-служба Мінекономіки з посиланням на робочу поїздку у Братиславу першого віце-прем’єра – міністра економіки України Юлії Свириденко.

"Інтерконектор – це можливість з’єднати наші національні електромережі для покращення взаємодії у сфері енергетики. Це дозволить зробити нашу енергетичну систему більш стійкою, адже у випадку блекаутів ми зможемо ще оперативніше реагувати на проблеми", – пояснила міністр.

Також сторони порушили питання створення нових прикордонних переходів та потенційні спільні зусилля для створення залізничного сполучення Київ – Кошице з використанням ширококолійної інфраструктури від станції Ужгород по території Словаччини.

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"Робота над покращенням логістичної та транспортної інфраструктури між Словаччиною та Україною сприятиме більшій мобільності українців, зручності пересування Європою та по суті посилить наші кроки до євроінтеграції" – вказала Свириденко.

Ситуація в енергетиці

В середині січня представник Головного управління розвідки попереджав, що Росія наразі зосереджує свої ракетні удари на знищенні інфраструктурних об'єктів України. Те, що окупанти не наносять удари по енергетичних об'єктах, не означає, що РФ не слідкує за станом нашої енергетики.

Водночас Кабмін дозволив відключати електроенергію боржникам. За період повномасштабної війни, з кінця лютого 2022 року, борги побутових споживачів за електроенергію зросли на 15 млрд грн. Протягом 2023 року сума боргів зросла приблизно на 7,7 млрд грн.

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