В "Укренерго" вважають, що рішення про скасування мораторію перезріло.

За період повномасштабної війни, з кінця лютого 2022 року, борги побутових споживачів за електроенергію зросли на 15 млрд грн. Протягом минулого року сума боргів зросла приблизно на 7,7 млрд грн. Про це у коментарі для ExPro повідомив радник премʼєр-міністра України та член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

"Багато це чи мало? На мій погляд, це дуже багато. Серед найбільших боржників – багато областей, яких би там не мало бути", – вказав посадовець.

За його словами, "рекордсменами" є Київ та Київська область, Дніпропетровщина та Харківщина.

Відео дня

Бойко також зазначив, що рішення про скасування мораторію на відключення боржників перезріло. Його необхідно було прийняти десь 15 місяців тому, коли Україна пережила шок перших місяців війни, стабілізувала роботу економіки, фінансової та банківської систем. Крім того, РФ вигнали зі значної частини території.

Повернення відключень боржників

Раніше УНІАН писав, що Кабінет міністрів скасував заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

Директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко заявив, що початок відключень електроенергії за борги планують на кінець січня.

Вас також можуть зацікавити новини: