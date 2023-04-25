Вантаж включає два трансформатори, а також 6,5 тонн обладнання для ремонту ЛЕП.

Енергетики Херсонської області отримали 230 тонн енергетичного обладнання для відновлювальних робіт

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

"Міністерство енергетики України передало АТ "Херсонобленерго" чергову партію обладнання для проведення відновлювальних робіт, яке було надано міжнародними партнерами. Вантаж включає два силові трансформатори, які надійшли з Литви, а також необхідне для ремонту ЛЕП обладнання загальною вагою 6,5 тонн, яке надали партнери з Німеччини", - йдеться в повідомленні.

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Всього за координацією Міненерго для потреб "Херсонобленерго" розподілено близько 230 тонн обладнання.

Енергосистема Херсонської області

Станом на 12 листопада 2022 року Росія зруйнувала всю енергосистему Херсона. Як заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, саме так оцінили енергетики наслідки окупації міста.

Станом на 20 квітня 2023 року Україні потрібно було більше $1 мільярда на відновлення енергосистеми.

На думку деяких експертів, росіяни наступного опалювальний сезон можуть знову спробувати занурити Україну в темряву. Можливі ракетні атаки можуть бути заплановані на жовтень і листопад 2023 року.

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