У Херсонській області троє енергетиків підірвались на російські міні, двоє з них загинули. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.
"У селі Посад-Покровське на російській міні підірвалися троє людей", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, постраждали енергетики, які працювали над відновленням електромереж.
"За попередньою інформацією, двоє чоловіків загинули, а один - дістав поранення", - йдеться у повідомленні. На місці вже працюють бригади швидкої допомоги.
Мінна небезпека в Україні
Останнім часом в Україні деталі частіше стаються випадки, коли люди гинуть через російські міни. Зокрема, на Харківщині подружжя підірвалося на вибуховому пристрої. Чоловік загинув на місці, а його дружина отримала травми.
Також у Харківській області на ворожій міні підірвались чоловік з дитиною. В результаті батько та його 7-річний син отримали вибухові травми та були госпіталізовані.
А кілька тижнів тому тому у Херсонськівй області четверо піротехніків підірвалися на російській вибухівці.