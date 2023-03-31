Двоє чоловік загинули, ще один дістав поранення.

У Херсонській області троє енергетиків підірвались на російські міні, двоє з них загинули. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

"У селі Посад-Покровське на російській міні підірвалися троє людей", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, постраждали енергетики, які працювали над відновленням електромереж.

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"За попередньою інформацією, двоє чоловіків загинули, а один - дістав поранення", - йдеться у повідомленні. На місці вже працюють бригади швидкої допомоги.

Мінна небезпека в Україні

Останнім часом в Україні деталі частіше стаються випадки, коли люди гинуть через російські міни. Зокрема, на Харківщині подружжя підірвалося на вибуховому пристрої. Чоловік загинув на місці, а його дружина отримала травми.

Також у Харківській області на ворожій міні підірвались чоловік з дитиною. В результаті батько та його 7-річний син отримали вибухові травми та були госпіталізовані.

А кілька тижнів тому тому у Херсонськівй області четверо піротехніків підірвалися на російській вибухівці.

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