Загальний збиток, нанесений енергосистемі України ударами російських ракет і дронів, оцінюється в мільярди доларів.

Україні потрібно понад 1 мільярд доларів на термінове відновлення енергосистеми до зими.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус в ефірі інформаційного телемарафону.

"До наступної зими, не кажучи вже про якийсь подальший розвиток, нам потрібно понад 1 мільярд доларів на термінове відновлення енергосистеми. Це мінімум 40 мільярдів гривень", - зазначив він.

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Герус зазначив, що збиток, нанесений енергосистемі України ударами російських ракет і дронів, оцінюється в мільярди доларів.

Енергосистема України

За даними Міністерства оборони України, з жовтня 2022 року росіяни здійснили 15 масованих ракетних атак територією України, лише за цей період вони запустили понад 820 крилатих балістичних ракет.

У Міненерго повідомляли, що в цілому пошкоджено було 50% енергосистеми: 24 об'єкти генерації - це теплові електростанції, теплоцентралі гідро- і гідроакумулюючі станції, близько половини підстанцій системи передачі і 43% магістральних мереж.

Через окупацію Запорізької атомної електростанції нашій енергосистемі недоступно близько 44% атомної генерації.

Всупереч всім зусиллям агресора, Україна не тільки пережила опалювальний сезон, а й почала відправляти електроенегію на експорт.

З 12 квітня 2023 року Україна експортує електроенергію до Польщі та Молдови. 17 квітня 2023 року Україна розпочала експорт електроенергії до Словаччини.

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