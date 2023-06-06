Ситуація на станції не критична, система охолодження через власний ставок.

Ситуація на Запорізькій АЕС не є критичною, система охолодження працює через власний ставок, яки відокремлено від Каховського водосховища.

Про це розповів президент ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми не оцінюємо цю ситуацію, як критичну, через те, що ЗАЕС охолоджується через власний ставок, який відокремлений від Каховського водосховища. Таким чином сам ставок і чаши басейнів, на яких працює система безпеки станції вони тримають той рівень води, який був до підриву Каховської ГЕС", - розповів він.

За словами атомника, якщо рівень води у ставку буде зменшуватися, то його треба буде підживлювати. В нормальному режимі для цього використовувалася вода з Каховського водосховища.

"Ця ситуація проектна. Є заходи при тому, що робити, якщо рівень води в Каховському водосховищи буде зменшуватися. Прямої, безпосередьної загрози для станції наразі немає", - додав Котін.

Підрив Каховської ГЕС

Як повідомляв УНІАН, вранці 6 червня стало відомо про підрив дамби Каховської ГЕС. Дамба зазнала серйозних пошкоджень, що призвело до неконтрольованого виливання води з Каховського водосховища.

Через це є загроза затоплення близько 80 населених пунктів. Небезпека загрожує населеним пунктам, розташованим на півдні України.

Прогнозувалося, що рівень води через підрив Каховської ГЕС дійде критичного близько 11-ї години. Людей закликають терміново зібрати документи, речі першої необхідності та чекати на евакуаційні автобуси.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС немає безпосереднього ризику для ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції.

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