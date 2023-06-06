Станом на 10:00 евакуйовано вже 742 особи.

Близько 80 населених пунктів у зоні потенційного затоплення і більшість з них - тимчасово окуповані ворогом.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Він зазначив, що головне завдання зараз максимально евакуювати людей, "врятувати від наслідків чергового теракту імперії зла", бо Росія може тільки нищити.

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"Вода прибуває. Ситуація ускладнюються тим, що деякі дороги розмиває. Це унеможливлює проїзд до окремих населених пунктів. Евакуаційні групи шукають інші шляхи. Станом на 10:00 евакуйовано вже 742 особи", - зазначає Клименко.

За його словами, надається допомагаємо громадянам на звільненій правобережній частині Херсонщини. "Переживаємо за наших людей, які залишилися на тимчасово окупованій лівобережній частині регіону, бо для російських терористів життя не має жодної цінності", - зазначає міністр.

Він наголосив, що "глобальніша загроза - ситуація на окупованій ворогом Запорізькій АЕС". Він підкреслив, що Росія має піти геть із ЗАЕС, бо це питання безпеки не лише України.

Росія підірвала Каховську ГЕС

Вранці 6 червня стало відомо про підрив дамби Каховської ГЕС. Дамба зазнала серйозних пошкоджень, що призвело до неконтрольованого виливання води з Каховського водосховища. Це призвело до підтоплення населених пунктів вниз по Дніпру, включаючи Херсон.

Президент України Володимир Зеленський вже зібрав екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак назвав вибух дамби Каховської ГЕС екологічною трагедією.

За даними "Укргідроенерго" підірвана окупантами Каховська ГЕС не підлягає відновленню в її колишньому вигляді, обладнання машинного залу повністю знищено.

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