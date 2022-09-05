Міністр зазначив, що необхідність розв'язання енергетичної проблеми пов'язана з наближенням зими.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Франція зосередилася на короткостроковому розв'язанні енергетичних проблем.

Про це заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер, повідомляє Reuters.

Міністр зазначив, що необхідність розв'язання енергетичної проблеми пов'язана з наближенням зимового сезону.

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"Короткострокове завдання полягає в тому, щоб отримати більше газу, більше нафти, більше електроенергії, що надходить з інших країн, ніж з Росії", – зазначив він.

Відповідаючи на питання про можливе будівництво нового газопроводу через Піренеї, міністр фінансів уточнив, що зараз важливо звернути увагу саме на короткострокову перспективу: "Це питання місяців, тижнів, днів, я не впевнений, що новий трубопровід допоможе нам пережити зиму".

"Зосередьмося на дуже короткострокових викликах", - сказав він, додавши, що громадська думка може поставити під сумнів інвестиції в інфраструктуру викопного палива, оскільки вона очікує прискорення переходу на зелену енергію.

Ситуація з російським газом у Франції:

11 липня стало відомо про те, що у Франції енергомісткі компанії прискорили виконання планів на випадок надзвичайних ситуацій і почали переводити свої газові котли на мазут. Це необхідно, щоб уникнути відключення електроенергії в разі скорочення поставок російського газу.

14 липня 2022 року президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росія використовує газ як зброю війни й необхідно бути готовими до припинення його поставок.

30 серпня "Газпром" зупинив поставки газу найбільшому французькому постачальнику - Engie. У РФ заявили, що компанія не оплатила липневі поставки в повному обсязі. У "Газпромі" підкреслили, що станом на кінець робочого дня 30 серпня не отримали від Engie всю необхідну суму. З 1 вересня і до моменту отримання грошей компанія не постачатиме газ.

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