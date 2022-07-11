Промислові компанії готуються до можливого дефіциту, щоб уникнути закриття заводів.

У Франції енергоємні компанії прискорюють виконання планів на випадок надзвичайних ситуацій і переводять свої газові котли на мазут. Це необхідно, щоб уникнути відключення електроенергії в разі скорочення поставок російського газу.

Про це повідомляє Euractiv.

Водночас Франція покладається на атомну енергетику для отримання близько 70% електроенергії, тобто вона набагато менше залежить від російського газу, ніж сусідня Німеччина.

Контрольований державою виробник електроенергії EDF намагається задовольнити потреби Франції через перебої на застарілих електростанціях. Зазначається, що виробництво енергії на 29 з 56 ядерних реакторів було зупинено через перевірки та ремонт.

Промислові компанії також готуються до можливих перебоїв.

"Ми переобладнали наші котли, щоб вони могли працювати на газі або нафті, і ми навіть можемо перейти на вугілля, якщо нам буде потрібно", - сказав керівник одного з провідних світових виробників шин Michelin Флоран Менего.

За його словами, навіть якщо в Європі виникне дефіцит газу, нафта залишиться доступною альтернативою.

Нагадаємо, раніше міністр економіки і фінансів Франції Бруно Ле Мер попередив про вкрай велику ймовірність того, що Москва повністю припинить постачання газу до Європи.

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