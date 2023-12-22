Ці генератори розміщуватимуться у лікарнях, водоочищувальних й теплових станціях, а також школах.

Європейський Союз надсилає Україні 500 електрогенераторів на загальну суму вартістю 16,5 млн євро. Про це йдеться у повідомленні на сайті Представництва ЄС в Україні.

Зокрема, ЄС мобілізує зі своїх стратегічних резервів додаткові генератори для посилення енергетичної стійкості України.

У зв'язку з цим, сказано, що залучені з розташованих у Польщі резервів ЄС для надзвичайних ситуацій генератори ранжуються від малих 12,5 кВА до великих 1000 кВА і здатні постачати енергію цілим лікарням у випадку відключення електроенергії.

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Фінансова вартість 500 електрогенераторів, що надсилаються Україні, складає 16,5 млн євро.

Також сказано, що генератори надаватимуться різним українським міністерствам. Мета полягає у забезпеченні достатнього постачання електроенергії протягом холодних і темних місяців, а також підтримки роботи таких життєво важливих служб, як лікарні та водоочищувальні й теплові станції. Наприклад, 40 із 500 генераторів призначені для шкіл.

З врахуванням нової допомоги, усього Україні надіслано понад 5 500 електрогенераторів.

"ЄС працює пліч-о-пліч з українською владою, щоб направляти найнеобхідніші екстрені поставки в країну з першого дня. Зараз ми мобілізуємо додаткові 500 електрогенераторів з наших енергетичних запасів rescEU для підтримки енергетичної системи України в суворі зимові місяці", – заявив комісар ЄС з управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.

Енергосистема України

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції та розвитку виділить Україні 150 млн євро для підтримки НЕК "Укренерго" в проходженні опалювального сезону. Разом із банком також реалізуються проєкти комплексної відбудови та відновлення українських магістральних мереж.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов попереджав, що цього року зима буде для українців важкою, як і минулорічна. За його словам, під ударом перебуває цивільна інфраструктура, а також економічний потенціал України.

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