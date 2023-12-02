Українцям радять підготувати павербанки і генератори.

Цього року зима буде для українців важкою, як і минулорічна. Таку думку висловив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

В інтервʼю "Радіо Байрактар" представник розвідки наголосив, що ракетні атаки РФ не припиняються. Під ударом перебуває цивільна інфраструктура, а також економічний потенціал України.

"Нещодавно основними цілями була портова, зернова інфраструктура. Знову питання по енергетиці. Це війна. Так, нам потрібно більше протиповітряної, більше протиракетної оборони. Україна над цим працює", – додав він.

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Юсов наголосив, що підготовка до зими триває "на всіх щаблях".

"Розслаблятися точно не варто. Тобто павербанки, треба дістати й протерти генератори, зарядити. Все підготувати", – наголосив він.

Обстріли в зимовий період: прогнози

Зважаючи на масовані удари РФ по Україні минулої зими, які призвели до тривалих блекаутів та графіків відключення світла, українці активно готуються до повторення цього сценарію. Ця підготовка триває як і на особистому, так і на державному рівні. Багато експертів стверждують, що загроза нових блекаутів цілком реальна.

Про важку зиму попереджав і президент України Володимир Зеленський. За його словами, Росія готується до ударів по енергетиці – ворог накопичує ракети і чекає наказів. І хоча Україна підготовлена до атак краще, ніж минулого року, зимовий період для українців буде складним.

Тим часом у ВМС ЗСУ кажуть, що ця зима буде легшою за попередню. Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук пояснив, що Росія вже не має такого ресурсу, як на початку вторгнення. Крім того, росіянам довелося передислокувати свої кораблі після успішної роботи українських військ по ворожих суднах.

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