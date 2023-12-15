Разом із банком також реалізуються проєкти комплексної відбудови та відновлення українських магістральних мереж.

Європейський банк реконструкції та розвитку виділить Україні 150 млн євро для підтримки НЕК "Укренерго" в проходженні опалювального сезону. У п’ятницю, 15 грудня, були підписані відповідні угоди. Про у своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, також у співпраці з ЄБРР реалізуються проєкти комплексної відбудови та відновлення українських магістральних мереж.

"Це вагомий внесок партнерів в українську енергетичну безпеку та стабільне енергоживлення українських споживачів… Вдячні ЄБРР, особисто пані президенту Оділь Рено-Бассо та всім нашим партнерам за підтримку енергетичного сектору України", – додав глава українського уряду.

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Допомога енергетичному сектору України

Раніше УНІАН писав, що "Укренерго" працює з ЄБРР, щоб залучити 150-200 млн доларів для погашення боргів перед держпідприємством "Гарантований покупець".

Швеція виділить Україні 1,4 мільярда крон (більш ніж 134 мільйонів доларів). Кошти, зокрема підуть на підтримку населення у зимовий період.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов попереджав, що цього року зима буде для українців важкою, як і минулорічна. За його словам, під ударом перебуває цивільна інфраструктура, а також економічний потенціал України.

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