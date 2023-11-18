Уряд затвердив постанову, що призупиняє одразу шість технічних регламентів, які регулювали ввезення та продаж енергетичного обладнання.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо спрощення процесу ввезення енергетичного обладнання, такого як генератори та трансформатори.

Про це заявив прем'єр-міністра Денис Шмигаль, зазначивши при цьому, що уряд затвердив постанову, яка приводить до призупинення дії шести технічних регламентів, що регулювали ввезення та продаж енергетичного обладнання, повідомляэ Урядовий портал.

Як йдеться в повідомленні, це спростить процедуру ввезення, оскільки для багатьох товарів тепер не потрібно подавати декларацію про відповідність і маркувати їх знаком відповідності.

Відео дня

Прем'єр також відзначив успішний початок опалювального сезону в Україні. Він підкреслив стабільну ситуацію в енергетиці, відсутність дефіциту електроенергії та старт опалювального сезону у всіх регіонах країни. В уряді повідомили про проведення робіт з відновлення мереж, захисту підстанцій та іншого критичного обладнання, а також про нові постачання систем протипожежного захисту, спрямованих на підвищення безпеки енергетичних об'єктів.

Шмигаль зазначив, що роботи з ремонту та захисту ключових вузлів енергосистеми тривають, причому вже вдалося відновити близько 1,9 ГВт генеруючих потужностей. Планується оновлення ще 1,3 ГВт додаткової потужності до кінця року.

Ситуація в енергетиці

Під час минулого опалювального сезону енергосистема Україна зазнала значних руйнувань. Окупантам вдалося пошкодити понад 50% енергосистеми країни.

У липні 2023 року прес-служба НЕК "Укренерго" з посиланням на слова голови правління компанії Володимира Кудрицького заявила про те, що енергетики не гарантують спокійну зиму, тому не треба поспішати позбавлятися від генераторів.

17 листопада 2023 року президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія готується до ударів по енергетиці. За його словами, зараз росіяни накопичують ракети і чекають наказів.

Вас також можуть зацікавити новини: