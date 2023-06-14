Геращенко зазначив, що підрив росіянами дамби може бути не останнім терактом з їхнього боку.

Російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС після спроби українських спецпризначинців захопити об’єкт.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко під час обговорення "Підрив Каховської ГЕС: наслідки для бізнесу", організованого Європейською Бізнес Асоціацією, зазначивши при цьому, що підрив дамби росіянами ніяк не вплине на наступальні дії нашої армії. .

"За наявною у мене інформацією, підрив дамби був після того, як була спроба з боку наших спеціальних підрозділів її захопити, однак росіяни натиснули червону кнопку і підірвали дамбу... не буде заважати підрив дамби Збройним силам України, тому що наступ не планувався через форсування Дніпра і жодним чином це на ступіні наступу не позначиться", - сказав він, додавши, що українським військовим підрозділам на Правобережжі внаслідок теракту жодної шкоди нанесено не було.

Крім цього, Геращенко зазначив, що підрив росіянами дамби може бути не останнім терактом з їхнього боку.

"Поки йде війна ми можемо очікувати на подібні звістки постійно. У нас є ще підприємства, які не зруйновані росіянами, тому треба розуміти, що під час війни не можна бути застрахованими не від чого… Не хочу вас лякати, але Путін ще не давав наказу бити по атомним електростанціям. Чи може він це зробити? Чи ми застраховані від цього? Відповідаю Не можемо ми від цього бути застраховані. Ми не можемо бути застраховані не від чого, поки йде війна", - сказав він.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Станцію повністю зруйновано.

Після техногенної катастрофи було екстрено змінено режим роботи інших гідроелектростанцій, щоб зменшити масштаби затоплення. В Міненерго заявили про можливий дисбаланс в енергосистемі.

Україна із моменту підриву Каховської дамби не здійснювала експорт електроенергії навіть у денні години, у той же час збільшила закупки енергоресурсу з Європи через можливий дефіцит.

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