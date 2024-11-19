В "Укренерго" заявили, що вимкнення світла поки не скасовують.

У середу, 20 листопада 2024 року, в Україні триватимуть віялові відключення електроенергії. "Укренерго" повідомляє, що протягом дня (з 6:00 до 22:00) діятиме одна черга відключень.

"Причина тимчасового введення обмежень - пошкодження енергооб'єктів унаслідок масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання", - ідеться в публікації в Telegram.

Крім того, в енергетичній компанії нагадали про необхідність "економного" споживання електроенергії.

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Інші новини про відключення світла

Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні змінили умови нарахування субсидії під час відключень світла. Це стосується окремих категорій громадян. Зокрема, якщо домогосподарство через віялові відключення спожило менше електроенергії, то субсидія чи пільга не зменшуватиметься.

Зміни стосуються і тих, хто хоче використовувати альтернативні джерела енергії.

Крім того, у Politico поділилися тривожним прогнозом на зиму для України. Повідомляється, що відключення можуть тривати і до 20 годин на добу.

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