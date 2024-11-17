Тепер у графіку буде видно конкретний час, коли не буде світла в тій чи іншій групі.

В Yasno змінили вигляд графіків відключень світла. Про це повідомив генеральний директор енергопостачальника Сергій Коваленко.

"Є дві новини, погана і трохи краща. Перша, яку ми мабуть вже почули: Київ, Дніпропетровщина - НЕК "Укренерго" дав команду застосувати стабілізаційні відключення обсягом у дві черги з 6 до 22 години. Друга: графік буде саме фактичних відключень за адресою", - зазначив він.

Це означає, що тепер у графіку буде видно конкретний час, коли не буде світла в тій чи іншій групі або за певною адресою.

Відео дня

"Готуючись до таких сценаріїв, ОСР сформували графіки фактичних відключень, а ми - сервіс для їх відображення. Тобто такі, де позначені тільки ті слоти, під час яких світла в конкретній групі/за конкретною адресою не буде", - пояснив Коваленко.

За його словами, знайти ці графіки можна на сайті Yasno, де потрібно просто ввести свою адресу.

"Зверніть увагу: якщо Укренерго коригуватиме обсяги відключень, ми також будемо змінювати графіки. Про час оновлень будемо писати у примітці поруч із графіками", - додав Коваленко.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як писав УНІАН, у Києві та по всій Україні з 18 листопада заплановані стабілізаційні відключення світла з 6:00 до 22:00 години. Також "Укренерго" просить українців не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

Також повідомлялось, що внаслідок російської атаки 17 листопада в Україні запровадили екстрені відключення електроенергії. Таким чином вранці без світла залишились Київщина, Донеччина і Дніпропетровщина.

Вас також можуть зацікавити новини: