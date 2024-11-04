Реалістичний сценарій передбачає обмеження на 8-14 годин на день.

Україна може зіткнутись з відключеннями світла до 20 годин на добу, якщо зима буде холодною, а російські окупанти атакують атомні електростанції. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на думку енергоекспертів.

Як зазначається, кожна зима під час війни була для українців важкою, однак цього року енергетична інфраструктура зазнала руйнівних обстрілів. Зокрема, наприкінці серпня загарбники випустили понад 200 ракет і дронів по об'єктах енергетики. В результат цієї агресивної кампанії Україна втратила понад 9 ГВт, потужності виробництва електроенергії.

За словами Геннадія Рябцева, головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень України та експерта з енергетичного ринку, "найреалістичніший сценарій" на цю зиму, передбачає обмеження на 8-14 годин на день.

Відео дня

Однак якщо сильно похолодає і росіяни завдадуть нових ударів, Україна може зіштовхнутися з відключеннями світла до 20 годин на добу. Такий прогноз зробив Олександр Харченко, керівник Центру досліджень енергетичної галузі та радник уряду України з питань енергетики.

У такому випадку, відбудеться зупинка критично важливих заводів, а відсутність тепла у домівках може спричини нову хвилю міграції українців за кордон.

"Я дуже хвилююся. Ситуація дійсно критична, і я сподіваюся, що міжнародні партнери нададуть нам допомогу якомога швидше", - сказала Вікторія Гриб, українська депутатка, яка очолює підкомітет парламенту з питань енергетичної безпеки.

Союзники України також поділяють цю оцінку. Київ звернувся до них із закликом про негайну допомогу.

"Ми очікуємо дуже сувору зиму. Люди будуть гинути у своїх домівках, тому що Росія руйнує енергетичну інфраструктуру", - поділився американський високопосадовець на умовах анонімності.

Відключення світла в Україні - що кажуть експерти

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук вважає, що говорити про те, що нового блекауту в Україні не буде, занадто оптимістично.

У випадку відключення атомних електростанцій (АЕС) від енергосистеми доведеться переходити на аварійні відключення світла, заявив експерт з енергетики Сергій Дяченко.

Погодинні графіки відключення світла в Україні можуть розпочатися вже з цього тижня через відчутне зниження температури. Про це повідомив член наглядової ради "Центренерго" Володимир Величко.

Вас також можуть зацікавити новини: