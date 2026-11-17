Відключення складатимуть від 1 до 3 черг, що відповідатиме обсягам від 4 до 12 годин на добу.

У середу, 18 листопада, в окремих регіонах України вимушено застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії, повідомляє "Укренерго".

Енергетики наголосили, що обмеження пов’язані з наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Як застосовуватимуться обмеження:

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- для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності;

- для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень від 1 до 3 черг (від 4 до 12 годин без світла).

В "Укренерго" запевнили, що енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Там також закликали перевіряти актуальні графіки відключень на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.

Графіки відключень - Харківська область

За вказівкою НЕК "Укренерго" у зв'язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі, яка склалася через ворожі обстріли, у середу, 18 листопада, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ). Cвітла не буде мінімум 7 годин (черги 1.1 та 2.2), а максимум - 12,5 години на добу (черги 3.1 та 3.2, 4.1).

Години відсутності електропостачання:

1.1 05:30-09:00; 16:00-19:30

1.2 05:30-09:00; 16:00-19:30; 23:00-24:00

2.1 05:30-09:00; 12:30-19:30

2.2 05:30-09:00; 16:00-19:30

3.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 05:30-12:30; 19:30-23:00

4.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 19:30-23:00

5.1 02:00-05:30; 12:30-16:00; 19:30-24:00

5.2 02:00-05:30; 12:30-16:00; 19:30-24:00

6.1 02:00-05:30; 09:00-16:00; 23:00-24:00

6.2 02:00-05:30; 12:30-16:00; 23:00-24:00

Графіки відключень - Полтавська область

В Полтавській області 18 листопада також діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ). Найменше світла не буде в чергах 1.1, 6.1 та 6.2 (загалом без електроенергії 9 годин). Водночас найбільше світла не буде в чергах 2.1, 2.2, 3.1 та 3.2 (11 годин без електрики).

Періоди відключень за чергами:

1.1 – 00:00–01:00, 06:00–08:30, 12:00–14:30, 18:00–21:00;

1.2 – 00:00–01:30, 06:30–09:00, 12:30–15:00, 18:30–21:30;

2.1 – 00:00–03:00, 07:00–09:30, 13:00–15:30, 19:00–22:00;

2.2 – 00:30–03:30, 07:30–10:00, 13:30–16:30, 19:30–22:00;

3.1 – 01:00–04:00, 08:00–10:30, 14:00–17:00, 20:00–22:30;

3.2 – 01:30–04:30, 08:30–11:00, 14:30–17:30, 20:30–23:00;

4.1 – 03:00–05:00, 09:00–11:30, 15:00–18:00, 21:00–23:30;

4.2 – 03:30–05:30, 09:30–12:00, 15:30–18:30, 21:30–24:00;

5.1 – 04:00–06:30, 10:00–12:30, 16:00–19:00, 22:00–24:00;

5.2 – 04:30–07:00, 10:30–13:00, 16:30–19:30, 22:30–24:00;

6.1 – 05:00–07:30, 11:00–13:30, 17:00–20:00, 23:00–24:00;

6.2 – 00:00–00:30, 05:30–08:00, 11:30–14:00, 17:30–20:30, 23:30–24:00

Графіки відключень - Сумська область

Завтра, 18 листопада, у Сумській області аналогічно діятимуть графіки погодинних відключень. Так, загальна тривалість відсутності електроенергії залежить від вашої підчерги і становитиме від 8 до 16 годин на добу.

Ситуація в енергетиці – останні новини

17 листопада росіяни неодноразово завдавали ударів по енергооб’єктах у різних регіонах України. Через значні пошкодження обладнання у Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях вимушено застосовувались аварійні відключення.

Загалом ворог суттєво наростив інтенсивність атак на енергетичну інфраструктуру України ще до початку зими. Кількість ударів по енергетичних об'єктах за останні місяці вже в рази перевищує торішні показники. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що якщо в серпні Росія застосувала близько 530 реактивних дронів типу "Шахед", то в листопаді їхня кількість, за прогнозом прем'єра, може сягнути 6,5 тисячі.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що нова тактика російських окупантів полягає в тому, щоб декілька днів поспіль завдавати ударів по енергетиці одного з регіонів.

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