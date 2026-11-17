Внаслідок обстрілів знеструмлена частина споживачів у дев’яти областях.

Протягом останньої доби росіяни неодноразово завдавали ударів по енергооб’єктах у різних регіонах України.

Як повідомили в "Укренерго", наразі через значні пошкодження обладнання у Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях вимушено застосовуються аварійні відключення.

Крім цього, внаслідок обстрілів знеструмлена частина споживачів у дев’яти областях – Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Чернігівській та Чернівецькій. Зазначається, що усі відповідальні служби та ремонтні підрозділи працюють над поверненням електроенергії споживачам.

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Також у частині областей до кінця доби вимушено діють обмеження:

⁠для промисловості – графіки обмеження потужності;

⁠для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).

Ситуація в енергетиці України – останні новини

Росія суттєво наростила інтенсивність атак на енергетичну інфраструктуру України ще до початку зими. Кількість ударів по енергетичних об'єктах за останні місяці вже в рази перевищує торішні показники: якщо в серпні Росія застосувала близько 530 реактивних "шахедів", то в листопаді їхня кількість, за прогнозом прем'єра, може сягнути 6,5 тисячі, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

16 листопада Дніпро був повністю знеструмлений після серії російських атак по енергетичній інфраструктурі. Електрики також не було в частини жителів Дніпровського, Самарівського та Кам’янського районів. Також особливо складна ситуація склалася у Харкові, Полтаві та Запоріжжі.

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