Система аварійних обмежень електропостачання буде краще відбалансована, пообіцяв голова управління компанії.

Графіки аварійних відключень електроенергії в разі масованих атак Росії будуть більш збалансовані, зараз вони оновлюються, розповів голова управління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю РБК-Україна.

"Графіки відключення конкретних споживачів складаються саме на місцях, а не нами, не в "Укренерго". Але вся система якихось аварійних обмежень електропостачання буде краще відбалансована, враховуючи досвід минулого року. Це номер раз. Номер два - я особисто об'їхав 17 регіонів, включаючи Київський. Я можу стверджувати, що порівняно з осінню минулого року зараз набагато більше об'єктів критичної інфраструктури - лікарень, котелень, шкіл, дитсадків, насосних станцій - обладнані автономними джерелами живлення, ніж минулого року", - зазначив він.

За його словами, стійкість критичної інфраструктури на місцях набагато вище.

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"Зараз набагато більше об'єктів критичної інфраструктури, на щастя, мають ці автономні джерела живлення. Облаштування об'єктів критичної інфраструктури генераторами не тільки підсилює стійкість інфраструктури, а й дає необхідну гнучкість, якщо раптом потрібно буде якісь графіки застосовувати. Поки хочу підкреслити, що ми ніяких графіків відключень не плануємо. І навіть факт їхнього поновлення Міністерством енергетики не означає, що вони будуть застосовані, ми просто повинні бути готові", - додав Кудрицький.

ДТЕК змінив графіки відключення світла - що повідомлялося

У ДТЕК змінили графіки відключення світла, розповів виконавчий директор Дмитро Сахарук. Він нагадав, що цього року під час масованих ракетних атак з січня-лютого були вже більш-менш прогнозовані. Не було можливості включати світло за графіком лише тоді, коли ступінь руйнування енергетики була велика.

"Цього року ми подивилися на наші графіки, дещо змінили і знаємо, як працювати. Тому, якщо буде розподілятися електроенергія, тобто ліміти по областях "Укренерго" так, як передбачено нормативами, то всі розуміють, як ці відключення робити за графіком", - заявив він.

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