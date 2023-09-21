Пошкоджені магістральні мережі та мережі обленерго.

Сьогодні вранці, 21 вересня, через масовану ракетну атаку ворога зазнали пошкоджень об’єкти в західному та центральному регіонах.

Як повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго", було частково знеструмлено споживачів в Рівненській та Житомирській областях. "Наразі роботу магістральних мереж в регіоні відновлено, триває заживлення побутових споживачів в мережах обленерго", - йдеться у повідомленні.

Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги.

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В компанії звертають увагу на те, що наразі зарано робити висновки щодо початку нової терористичної кампанії проти цивільної інфраструктури.

Ракетна атака 21 вересня

Під ранок в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, яка тривала близько двох годин. Протиповітряна оборона працювала в різних областях. Ракети загарбники запускали у декілька хвиль, в повітряний простір України вони входили з різних напрямків.

Російські окупанти атакували Київ ракетами, над містом було збито понад 20 ворожих цілей, уламки ракет впали в кількох районах.

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