Світла сьогодні буде ще менше: в Україні переписали графіки відключень

Зазначається, що для побутових споживачів діятиме дві черги.

В Україні сьогодні, 3 грудня, до кінця доби змінили графіки відключень світла. Заходи обмежень споживання вимушено посилили.

В "Укренерго" повідомили, що відключення застосовуватимуться для побутових споживачів:

08:00 - 23:00 - дві черги відключень;

23:00 - 24:00 - одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу з 06:00 до 22:00 обмеження потужності.

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Зі свого боку ДТЕК оновив графіки відключень світла для Київської, Одеської та Дніпропетровської областей, а також столиці.

Графік відключень світла в Києві до кінця доби 3 грудня

1 група світла не буде з 22:00 до 24:00;

2 група - з 22:00 до 24:00;

3 група - 16:00 до 20:00;

4 група - 16:00 до 20:00;

5 група - 19:00 до 23:00;

6 група - 19:00 до 23:00.

Графік відключень світла в Київській області до кінця доби 3 грудня

1 група світла не буде з 21:00 до 24:00;

2 група - з 21:00 до 24:00;

3 група - 15:00 до 19:00;

4 група - 15:00 до 19:00;

5 група - 18:00 до 22:00;

6 група - 18:00 до 22:00.

Графік відключень світла в Одеській області до кінця доби 3 грудня

1 група світла не буде з 21:00 до 24:00;

2 група - з 22:00 до 24:00;

3 група - 15:00 до 19:00;

4 група - 16:00 до 20:00;

5 група - 18:00 до 22:00;

6 група - 19:00 до 23:00.

Графік відключень світла в Дніпропетровській області до кінця доби 3 грудня

1 група світла не буде з 22:00 до 24:00;

2 група - з 22:00 до 24:00;

3 група - 16:00 до 20:00;

4 група - 16:00 до 20:00;

5 група - 19:00 до 23:00;

6 група - 19:00 до 23:00.

Удар РФ по Україні 3 грудня - головні новини

Російські окупаційні війська в ніч на 3 грудня атакували Рівненську область дронами-камікадзе. Загарбники завдали ударів по енергооб'єкту в Рівненській області.

Крім того, під ударом опинився Тернопіль. Ворожий БПЛА влучив в об'єкт критичної інфраструктури, через що частина міста залишилася без електропостачання.

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