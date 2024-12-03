Світла сьогодні буде ще менше: в Україні переписали графіки відключень

В Україні сьогодні, 3 грудня, до кінця доби змінили графіки відключень світла. Заходи обмежень споживання вимушено посилили.
В "Укренерго" повідомили, що відключення застосовуватимуться для побутових споживачів:
- 08:00 - 23:00 - дві черги відключень;
- 23:00 - 24:00 - одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу з 06:00 до 22:00 обмеження потужності.
Зі свого боку ДТЕК оновив графіки відключень світла для Київської, Одеської та Дніпропетровської областей, а також столиці.
Графік відключень світла в Києві до кінця доби 3 грудня
- 1 група світла не буде з 22:00 до 24:00;
- 2 група - з 22:00 до 24:00;
- 3 група - 16:00 до 20:00;
- 4 група - 16:00 до 20:00;
- 5 група - 19:00 до 23:00;
- 6 група - 19:00 до 23:00.
Графік відключень світла в Київській області до кінця доби 3 грудня
- 1 група світла не буде з 21:00 до 24:00;
- 2 група - з 21:00 до 24:00;
- 3 група - 15:00 до 19:00;
- 4 група - 15:00 до 19:00;
- 5 група - 18:00 до 22:00;
- 6 група - 18:00 до 22:00.
Графік відключень світла в Одеській області до кінця доби 3 грудня
- 1 група світла не буде з 21:00 до 24:00;
- 2 група - з 22:00 до 24:00;
- 3 група - 15:00 до 19:00;
- 4 група - 16:00 до 20:00;
- 5 група - 18:00 до 22:00;
- 6 група - 19:00 до 23:00.
Графік відключень світла в Дніпропетровській області до кінця доби 3 грудня
- 1 група світла не буде з 22:00 до 24:00;
- 2 група - з 22:00 до 24:00;
- 3 група - 16:00 до 20:00;
- 4 група - 16:00 до 20:00;
- 5 група - 19:00 до 23:00;
- 6 група - 19:00 до 23:00.
Удар РФ по Україні 3 грудня - головні новини
Російські окупаційні війська в ніч на 3 грудня атакували Рівненську область дронами-камікадзе. Загарбники завдали ударів по енергооб'єкту в Рівненській області.
Крім того, під ударом опинився Тернопіль. Ворожий БПЛА влучив в об'єкт критичної інфраструктури, через що частина міста залишилася без електропостачання.