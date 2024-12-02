"Укренерго" і "ДТЕК" поділилися інформацією щодо відключень світла, які здійснюватимуться у вівторок, 3 грудня.

"Укренерго" опублікувало інформацію щодо відключень електроенергії протягом вівторка, 3 грудня 2024 року. Повідомляється, що цього дня відключення триватимуть з 07:00 до 21:00.

- 07:00 - 08:00 - одна черга відключень

- 08:00 - 19:00 - дві черги відключень

Відео дня

- 19:00 - 21:00 - одна черга відключень

"Причина тимчасового введення обмежень - пошкодження енергооб'єктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада. Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися", - йдеться в публікації Telegram.

Крім того, в "Укренерго" попросили українців економно споживати електроенергію в моменти, коли світло повертається за графіком. ДТЕК, зі свого боку, окремо опублікував графік відключень для Київської, Дніпропетровської, Одеської областей та Києва. Українці в цих регіонах будуть без світла від 4 до 8 годин на день.

Ситуація з електроенергією в Україні - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що, через останню масовану атаку Росії по критичній інфраструктурі України, три українські АЕС були змушені скоротити виробництво електроенергії. Це стосується всіх дев'яти реакторів.

Крім того, експерт поділився своєю думкою про те, чи є загроза блекауту в разі, якщо Росія продовжить обстрілювати енергосистему України. Він також додав, що на українців все одно чекає дуже важка зима.

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