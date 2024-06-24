В енергосистемі України критично не вистачає внутрішньої генерації електроенергії через російські обстріли.

Через російські удари по енергетиці итуація з дефіцитом електроенергії в найближчі 6-8 тижнів буде складна. У Києві можуть відключати світло в "сірих зонах" графіків. Про це повідомив у Facebook генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

За його словами, в Україні наразі критично не вистачає внутрішньої генерації електроенергії через російські обстріли. Навіть максимальний імпорт не вирішує цю проблему.

Гендиректор YASNO зауважив, що українська енергосистема зараз залежить від сонячної та вітрової генерації, тому відбуваються суттєві коливання протягом одного дня. Крім того, наразі тривають ремонтні роботи на атомних станціях. Тому деякі блоки не працюють.

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"В найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом буде складана. Окрім вище описаних проблем з генерацією, додається зростання споживання", - зазначив Коваленко.

Він також зазначив, що зараз вже декілька тижнів працює нова логіка розподілу лімітів електроенергії між регіонами України, що враховує фактор наявності критичної інфраструктури та інші аспекти.

"Графіки у Києві як були 6 груп та біла, сіра та чорні зони, так і залишились. Для планування життя треба виходити з того, що у сірих зонах світла не буде. Особливо коли час припадає на пікові години", - додав Коваленко.

Ситуація в енергосистемі

Раніше Сергій Коваленко повідомляв, що цієї зими дефіцит електроенергії в Україні може становити до 35%. Тому українцям треба готуватися до того, що світло може бути всього лише шість-сім годин на день.

За словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, щонайменше дві наступні зими українці житимуть з відключеннями електроенергії. Наразі стан енергетичної системи можна оцінити на 3 з 12 балів.

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