Якщо генерація і можливості по імпорту залишаться на тому ж рівні, як є зараз, то дефіцит буде сягати під 35%.

Цієї зими дефіцит електроенергії в Україні може становити до 35%. Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко. Варто готуватися до того, що світло може бути біля шість-сім годин на день.

"Дуже важко прогнозувати зиму, тому що зараз літо і незрозуміло, з якою генерацією ми вийдемо на опалювальний сезон. Ми точно знаємо, що зимовий пік досить великий. Якщо генерація плюс можливості по імпорту залишаться на тому ж рівні, як є, то дефіцит буде сягати під 35%. Якщо потім відняти критичну інфраструктуру, якщо потім все зробити, то ми можемо дійсно сидіти 6-7 годин зі світлом. Але це треба вже в серпні обговорювати, тому що буде зрозуміло, які в нас можливості по імпорту і скільки ми встигнемо відновити генерації", – наголосив він в ефірі марафону.

За його словами, треба готуватися до такого розвитку подій. Допомогти можуть "альтернативні варіанти", починаючи від батарей, батарейок різного формату, і закінчуючи генерацією, яка може бути.

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"Якщо є можливість – сонячні панелі, інвертори, батареї, генератори і таке інше", – пояснив Коваленко.

Ситуація в енергосистемі України

Росія зруйнувала стільки електростанцій в Україні, що половина виробництва електроенергії вийшла з ладу. Як розповів Дмитро Сахарук з української енергетичної компанії ДТЕК, недостатньо просто відновити зруйновані потужності, також потрібен надійний захист. Крім того, необхідно збільшити імпорт електроенергії з Європи.

Тим часом український уряд працює над суттєвим скороченням переліку споживачів із гарантованим електрозабезпеченням. Радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко заявив, що таке рішення дозволить ще більш рівномірно розподіляти ліміти електричної енергії.

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