Наслідки атаки на енергооб'єкти ще встановлюються.

Російську окупаційні війська у ніч на 20 червня атакували територію України, внаслідок чого пошкоджені енергообʼєкти у чотирьох областях.

Як повідомляє Укренерго, ворог завдав нового масованого удару по обʼєктах цивільної енергетичної інфраструктури України. Було пошкоджено обладнання на обʼєктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях. Наслідки ще уточнюються..

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов зазначав у Telegram, що ворог влучив дронами в обʼєкт критичної інфраструктури. Постраждалих не було, але на місці проводились заходи для ліквідації наслідків.

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У КМВА додали, що під ударом опинилась і столиця.

"Нічна повітряна тривога в столиці була повʼязана із загрозою ударних БпЛА. За попередніми даними, ворожі дрони були запущені з півдня, пролетіли крізь Миколаївську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Полтавську, Чернігівську області і намагалися атакувати Київ з північно-східного напрямку. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені на підступах до столиці (тип та кількість в своїх звітах оприлюднять Повітряні Сили)", - йдеться у повідомленні.

Руйнувань чи постраждалих у Києві не зафіксовано.

У ДТЕК повідомили, що ворог атакував одну з теплоелектростанцій компанії. Було поранено трьох працівників, їм надають всю можливу допомогу.

"Також серйозно пошкоджено обладнання станції. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки. Це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії за останні три місяці. З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК Енерго були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 53 працівника було поранено, троє енергетиків загинуло", - зазначили у ДТЕК.

Стан української енергетики

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що У наступні кілька тижнів ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою, ніж зараз. За його словами, дещо більше будуть застосовуватися графіки відключень світла з 11:00 до 23:00 графіки, аніж у решту часу доби.

Щонайменше дві наступні зими українці житимуть з відключеннями електроенергії. Наразі стан енергетичної системи можна оцінити на 3 з 12 балів, повідомив Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Як повідомляв УНІАН, за найгіршого розвитку подій, взимку українці можуть проводити без світла та опалення до 20 годин.

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