Для побутових споживачів графіки погодинних відключень становитимуть від 1 до 3,5 черг.

В понеділок, 23 листопада, в частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії, повідомило "Укренерго".

Протягом дня будуть діяти обмеження для промисловості та населення. Зокрема, для побутових споживачів графіки погодинних відключень становитимуть від 1 до 3,5 черг (приблизно від 4 до 16 годин на добу).

Причиною обмеження споживання електроенергії є наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам.

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Ситуація в енергетиці України: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами прем'єр-міністра України Сергія Корецького, військових інженерів та електриків можуть залучити до відновлення об'єктів енергетики, пошкоджених в результаті російських атак. Мова йде про залучення до ремонтних робіт Державної спеціальної служби транспорту, що підпорядкована Міноборони. Корецький розповів, що Міноборони разом із ЗСУ мають визначити серед військовослужбовців фахових інженерів та електриків, актуалізувати списки і за регіональним принципом направити цих людей у резерв ДССТ.

Також ми писали, що в Reuters попереджають, що ризик ядерної аварії в Україні цієї зими зростає, оскільки Росія продовжує ракетно-дронові удари по енергосистемі країни. Головне занепокоєння полягає в тому, що без стабільного електропостачання з енергомережі українським атомним електростанціям дедалі складніше забезпечувати охолодження ядерного матеріалу та запобігати його розплавленню. Із закликом до Росії припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України виступили HERCA (Асоціація керівників європейських органів із радіаційного захисту та безпеки), WENRA (Асоціація ядерних регуляторів Західної Європи) та NORA (Керівники північних органів радіаційної безпеки).

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