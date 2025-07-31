Державні нафтопереробні компанії контролюють 60% нафтопереробних потужностей Індії.

Індійські державні нафтопереробні заводи припинили купувати російську нафту протягом останнього тижня, оскільки знижки цього місяця зменшилися, а президент США Дональд Трамп застеріг Індію від купівлі російської сировини, повідомляє Reuters.

За даними джерел видання, чотири державні нафтопереробні компанії: Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp та Mangalore Refinery Petrochemical Ltd, які регулярно споживають російську нафту, почали купувати на спотових ринках переважно сировину з ОАЕ та Західної Африки.

Водночас журналісти зазначають, що найбільші покупці російської нафти - приватні компанії Reliance Industries та Nayara Energy, але державні нафтопереробні компанії контролюють понад 60% загальних потужностей Індії з переробки "чорного золота".

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Видання нагадує, що Індія - третій за величиною імпортер нафти у світі та найбільший покупець російської нафти, що постачається морським шляхом.

Ультиматуми Трампа - головні новини

30 липня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% для індійських товарів з 1 серпня. Він зазначив, що запровадить додатковий штраф за закупівлі енергоносіїв у Росії.

За день до цього, американський лідер оголосив новий ультиматум на адресу Володимира Путіна. Він зазначив, що у російського лідера є 10 днів для досягнення угоди, що покладе край російсько-українській війні.

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