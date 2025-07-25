Нового генерального директора вже призначили.

Генеральний директор індійської нафтопереробної компанії Nayara Energy, яка частково належить "Роснефти", Алессандро дес Дорідеса пішов у відставку у зв'язку із санкціями Європейського союзу. Його місце займе ветеран компанії Сергій Денисов.

Видання Reuters пише, що перестановки в керівництві компанії стали останнім потрясінням для Nayara після введення санкцій ЄС. Рішення про призначення Денисова ухвалили на засіданні ради директорів 23 липня.

Варто зазначити, що Денисов працює в компанії з 2017 року.

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Нагадаємо, що "Роснефть" володіє 49,13% акцій Nayara, а аналогічна частка належить консорціуму Kesani Enterprises Co Ltd, очолюваному італійською Mareterra Group і російською інвестиційною групою United Capital Partners.

Санкції ЄС проти Росії - удар по Nayara

Євросоюз 18 липня схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапив нафтопереробний завод в Індії, який належить найбільшій російській нафтовій компанії "Роснефть".

Після введення обмежень, танкер Talara передумав завантажувати паливо з індійського НПЗ компанії "Роснефть" і залишив порт Вадінар порожнім.

23 липня ще один танкер відмовився завантажувати паливо з індійського НПЗ компанії Nayara Energy.

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