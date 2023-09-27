Така ініціатива обговорюється в уряді в рамках наданих США пропозицій щодо лібералізації ринку.

Кабінет міністрів готовий підвищувати тарифи на газ та електроенергію для населення, при цьому збільшуючи субсидії на оплату комуналки.

Як повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, така ініціатива обговорюється в уряді в рамках наданих США пропозицій щодо лібералізації ринку газу та електрики в України.

За словами міністра, суть реформи полягає в тому, щоб дати можливість компаніям підвищувати тарифи на електроенергію та газ, водночас надаючи субсидії громадянам, чиї платежі на комуналку перевищують 15% від заробітку.

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"Так, ми вже до цього готові. Ми вже розробили цифровий інструмент, який з листопада повноцінно запрацює", - сказала Жолнович в ефірі телемарафону.

Новий механізм дозволить автоматично сповіщати українців про право на субсидію. Наступного року на таку соціальну підтримку громадян планують виділити близько 50 млрд грн.

Міністр висловила сподівання, що коштів вистачить на те, щоб покрити всі запити та допомогти людям із низьким доходом пережити зиму та можливі підвищення комунальних платежів.

Тарифи для населення

Представники влади декілька разів обіцяли громадянам, що вартість комунальних послуг до кінця війни змінюватися не буде, проте розмови про це стають все частішими.

Попри обіцянки не підвищувати тарифи на комуналку для населення до кінця війни, перші особи держави вирішили, що електроенергії це не стосується, і з 1 червня підняли ціни вдвічі - до 2,64 гривень за кіловат-годину.

Таким чином, платіжка за електрику для пересічних українців, в залежності від обсягу споживання, збільшилась на 150-500 гривень на місяць.

За словами очільника НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, тарифи на газ для населення під час майбутнього опалювального сезону залишаться на рівні 7,96 грн за кубометр.

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