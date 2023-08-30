Для більшості українців буде діяти тариф на рівні 7,96 гривень за кубічний метр.

Газопостачальні компанії оприлюднили нові тарифи на газ для побутових споживачів, які будуть діяти в вересні.

Як повідомляється на сайті консультаційного центру для населення "ГазПравда", створеного НАК "Нафтогаз України" спільно з активістами, у порівнянні з попередніми місяцями ціни на блакитне паливо не зміняться.

Залежно від компанії, вартість кубометра газу в вересні коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн за кубічний метр.

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При цьому в сімох постачальників ціна кубометра нижча за 8 грн, ще в п’ятьох – вища за цей показник. Найнижчу ціну пропонує енергетична компанія "Еру людям" - 7,70 грн за кубічний метр, а найвищу "Ритейл сервіс ТМ "Світлогаз" - майже десять грн за кубічний метр.

При цьому, варто нагадати, що переважна більшість (близько 98%) українських побутових споживачів газу нині є клієнтами Газопостачальної компанії "Нафтогаз України". Це 12,4 млн українських домогосподарств. Вони купують паливо за гарантованою і незмінною ціною 7,96 грн за кубометр.

Чинні річні тарифні пропозиції діють до 1 травня 2024 року включно. Тобто до кінця опалювального сезону газ точно не здорожчає.

Тарифи на газ

За словами очільника НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, тарифи на газ для населення під час майбутнього опалювального сезону залишаться на рівні 7,96 грн за кубометр,

Крім того, 22 серпня Кабінет Міністрів продовжив дію ПСО (покладання спеціальних обов’язків) на ринку природного газу, що дозволить зберегти без змін і тарифи на тепло.

У травні 2022 року в обслуговування до "Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" були раптово переведені близько 10 млн споживачів. Таким чином, державний холдинг витіснив газові компанії, які працювали у всіх регіонах країни під брендом "Твій Газзбут" і сконцентрував у "своїх руках" постачання для 98 відсотків українських домогосподарств.

Національний оператор газорозподілу – компанія "Газмережі", яка входить в структуру групи "Нафтогаз України", надала покрокову інструкцію, як діяти українцям, щоб перестати сплачувати за газ та його розподіл, якщо домівка зруйнована або в ній ніхто не проживає.

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