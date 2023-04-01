Дію пільгового тарифу продовжено ще на один місяць.

Кабінет Міністрів України подовжив збереження пільгової ціни на газ для виробників тепла, бюджетних організацій та гуртожитків.

Як зазначається у постанові Кабміну, дію пільгового тарифу подовжено ще на один місяць.

"Нафтогаз України" продовжить постачати природний газ підприємствам, установам, організаціям, на чиєму балансі знаходяться гуртожитки та/або інші житлові будинки, в яких постійно або тимчасово проживають побутові споживачі, за ціною 7,42 грн/куб.м (з ПДВ).

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Спеціальні зобов'язання передбачають, що ціна, за якою "Нафтогаз Трейдинг" постачає газ для надання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води населенню збережеться на рівні 7,42 тис.грн за тис. куб. м (з ПДВ, але без урахування тарифу на послуги транспортування та коефіцієнта, що застосовується при замовленні потужності на добу наперед), для бюджетних установ - 16,39 тис. грн за тис. куб. м (з ПДВ, але без урахування тарифу на послуги транспортування та коефіцієнта, що застосовується при замовленні потужності на добу наперед).

Тарифи "Нафтогаз Трейдинг", що діяли в березні 2023 року, опубліковані тут.

Ціна на газ під час війни

22 червня 2022 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення".

У січні 2023 року в Україні змінилася ціна на газ.

1 квітня 2023 року Україна в меморандумі з МВФ анонсувала підвищення тарифів на газ та електроенергію.

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