Падіння вартості продажу газу в Україні відбувається на тлі здешевлення блакитного палива в Європі, звідки Україна його імпортує.

Фактична ціна реалізації природного газу в Україні на кінець грудня 2022 року зменшилася на 9,2% відносно попереднього місяця і склала 26,2 тис.грн за тисячу кубометрів.

Як повідомляє прес-служба Міністерства економіки, в листопаді фактична ціна газу становила 28,9 тис. грн за тис. куб., а в жовтні – 38,3 тис. грн за тис. куб.

Найбільший стрибок за рік ціна реалізації газу зробила у вересні, додавши відносно серпня 66% - 39,9 тис. грн за тис. куб.

Відео дня

Падіння вартості продажу газу в Україні відбувається на тлі здешевлення блакитного палива в Європі, звідки Україна його імпортує.

Війна в Україні та ситуація з газом:

25 серпня 2022 року ціна на газ у Європі сягала рекордної позначки – 316 євро за МВт-год, або 3,3 тис.доларів за тисячу кубометрів. Блакитне паливо дорожчало на тлі повної зупинки поставок газу "Північним потоком" на початку вересня.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову на 30%. 1 листопада 2022 року "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

Станом на 1 грудня 2022 року "Газпром" скоротив експорт газу до країн ЄС майже в два рази.

20 грудня 2022 року в Росії вибухнув трубопровід з експортним газом до Західної Європи через Україну.

23 грудня 2022 року з'явилася інформація про те, що Росія може зупинити транзит газу до Європи у будь-який момент.

Наприкінці 2022 року спотова ціна на газ у Європі на торгах опустилася до рівня 735 доларів за тисячу кубометрів, що було найнижчим показником з лютого 2022 року, коли Росія напала на Україну. Це було пов'язано з теплою погодою в грудні і на початку січня, а також з майже максимальним наповненням газових сховищ в Європі.

Вас також можуть зацікавити новини: