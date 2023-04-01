Після війни хочуть посилити конкуренцію на ринку газу.

Український уряд у листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) анонсував підвищення тарифів на газ та електроенергію. Коли це станеться - не розкривається.

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної та амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомляється у Меморандумі із МВФ.

Зокрема, після закінчення війни знадобиться відновлення та посилення конкуренції на оптовому та роздрібному ринках газу.

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"Крім того, забезпечення стійкості системи та зниження квазіфіскальних зобов'язань потребуватиме поступового збільшення газу та тарифів на електроенергію для відшкодування витрат при виділенні адекватних та цільових ресурсів для захисту вразливих домогосподарств", - заявила влада України.

Одним з головних пріоритетів називається стримування несприятливого впливу війни на сектор. Це передбачає забезпечення того, що достатні ресурси можуть бути спрямовані на основні великі підприємства з державною участю.

"У короткостроковій перспективі меню варіантів включає підвищення тарифів, забезпечення зовнішнього фінансування або прозору та виняткову пряму підтримку бюджету", - зазначається у документі.

Меморандум з МВФ і новий кредит для України

Нещодавно МВФ схвалив рекордний кредит для України в розмірі $15,6 мільярда. Перший транш у розмірі $2,7 мільярда надійде вже найближчим часом.

У Меморандумі вказується, що Україна зобов'язалася провести реформу пенсійної системи і системи соцзабезпечення, а також повернути обов'язкове декларування доходів чиновників.

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