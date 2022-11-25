Це сприятиме накопиченню її в Україні, адже деревина наразі – основний ресурс для опалення та обігріву.

Кабінет міністрів заборонив експорт з України паливної деревини, заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, атаки Росії на українську енергосистему посилюють стратегічне значення цього виду палива.

"Це сприятиме накопиченню її в Україні, адже в багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина наразі – основний ресурс для опалення та обігріву", - сказав Шмигаль.

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Нагадаємо, 7 вересня Кабінет міністрів заборонив експорт вугілля українського походження.

Дрова для українців

Як повідомляв УНІАН, жителі прифронтових областей України зможуть безкоштовно отримати від держави паливну деревину для обігріву осель із настанням холодів. Для цього необхідно подати відповідну заяву до органів місцевої влади.

Зазначається, що право на отримання такої допомоги мають усі. Проте видавати дрова будуть із урахуванням пріоритетності, яку визначатимуть у місцевих військових адміністраціях.

Нагадаємо, після масштабної ракетної атаки на енергосистему України 23 листопада станом на сьогоднішній ранок виробники електроенергії забезпечили понад 70% потреб споживання в країні.

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