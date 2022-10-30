Дрова безкоштовно видаватимуть у 8 прифронтових областях.

Жителі прифронтових областей України зможуть безкоштовно отримати від держави паливну деревину для обігріву осель із настанням холодів. Для цього необхідно подати відповідну заяву до органів місцевої влади.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Відповідно до рішення уряду мешканці 8 прифронтових областей – Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, Чернігівської – отримають її (паливну деревину – ред.) з доставкою додому", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що право на отримання такої допомоги мають усі. Проте видавати дрова будуть із урахуванням пріоритетності.

Першими дрова отримуватимуть такі категорії:

пенсіонери;

важкохворі;

особи з інвалідністю І та II групи;

багатодітні сім'ї;

самостійні опікуни дітей (тільки за наявності довідки);

вагітні жінки, матері, що мають дитину віком до 2-х років;

особи, які на час опалювального періоду не користувались субсидією для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого побутового полива.

Пріоритетність видачі паливної деревини визанчатимуть у місцевих військових адміністраціях.

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