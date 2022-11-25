Вже працюють тепло- і гідроелектростанції, АЕС набирають потужність.

Після масштабної ракетної атаки на енергосистему станом на 11:00 виробники електроенергії забезпечили понад 70% потреб споживання в країні.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго", зазначивши при цьому, що атомні станції набирають потужність. Забезпечено живлення потреб Запорізької атомної станції.

"Станом на 11:00 виробники електроенергії забезпечили понад 70% потреб споживання в країні. В першу чергу подано харчування на об'єкти критичної інфраструктури у всіх областях: котельні, газорозподільні станції, водоканали, очисні споруди, в деяких регіонах працює громадський електротранспорт", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Попри отримані після ракетних обстрілів пошкодження, працюють тепло- та гідроелектростанції, теплоелектроцентралі, включилася в роботу частина "зеленої" генерації.

"Тривають роботи з відновлення харчування побутовим споживачам. Темпи відновлення уповільнюють складні погодні умови: через сильний вітер, дощ і мінусову температуру вночі до пошкоджень, завданих російськими ракетами, додаються обмерзання і пориви проводів в розподільних мережах (обленерго)", - відзначають в компанії.

Ремонтні бригади "Укренерго" разом з колегами з обленерго працюють цілодобово, ліквідуючи пошкодження.

Однак дефіцит електроенергії в системі зберігається.

"Зараз це 30% від загального обсягу споживання. У зв'язку з цим у всіх областях України введені планові та аварійні графіки обмеження споживання. Просимо українців пам'ятати: якщо в будинку немає світла, це означає, що саме в цей момент працюють ремонтники. Витримка і мужність – це те, що сьогодні рятує та енергосистему, і кожного з нас", - пояснили в "Укренерго".

Знищення енергосистеми України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

Росія намагається зупинити українські АЕС. 17 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 мільйонів українців залишилися без світла. Того ж дня в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води та продуктів. У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

19 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту. Міненергетики України заявило про те, що блекаут почався у всій енергосистемі країни.

24 листопада в Києві були знеструмлювати 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло включатимуть на 2-3 години.

Вас також можуть зацікавити новини: