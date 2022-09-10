Також планується експортувати електроенергію до 1000 МВт.

У вересні Україна експортує 100 тисяч тонн на прохання польської сторони. Це станеться після розблокування обмеження на експорт вугілля.

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Підтримуємо наших польських друзів. На доручення президента України готові відкрити квоти на експорт вугілля до Польщі. Йдеться про 100 тисяч тонн у вересні, які зараз критично необхідні нашим партнерам. Учора спільний план дій обговорили з Матеушем Моравецьким" - пояснив Шмигаль.

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Зазначається, що на українських вугільних складах наразі є майже 2 мільйони тонн. Це у 2,5 раза більше ніж у вересні минулого року.

Крім того, триває реконструкція лінії електропередачі від Хмельницької АЕС до підстанції у польському Жешуві. Ремонтні роботи триватимуть до грудня 2022 року. Це дозволить Україні експортувати електроенергію до 1000 МВт.

Як раніше повідомляв УНІАН, Польща звернулася до України із проханням допомогти в енергетичній сфері, зокрема експортом електрики.

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