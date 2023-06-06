Зокрема, на Planet Labs потрапили кадри підтоплених вулиць Нової Каховки.

Супутник Planet Labs показав масштаб затоплень населених пунктів Херсонської області внаслідок нічного підриву Росією Каховської дамби. Знімки опублікував проект Радіо Свободи "Схеми".

Зокрема, зафіксовано наслідки руйнувань у селі Кринки та Корсунка на південному заході від Нової Каховки. Їхні території майже повністю затоплено. Значна частина будинків - нині під водою.

Також на Planet Labs потрапили кадри підтоплених вулиць Нової Каховки. На супутниковому фото можна побачити затоплений стадіон, Літній театр і Палац культури.

Крім того, показано залитий водою у смт Козацьке річковий термінал компанії "Нібулон", що розташований неподалік дамби.

Підрив Каховської ГЕС - головне

Вночі 6 червня російські терористи підірвали дамбу Каховської ГЕС. За інформацією розвідки, операція була заздалегідь спланована країною-агресоркою, проте загарбники діяли хаотично: затопили навіть власні позиції й техніку.

Понад 80 населених пунктів по обидва боки Дніпра Херсонської області опинились під загрозою затоплення.

Підрив Каховської ГЕС є, зокрема, спробою окупантів призупинити процес деокупації ЗСУ та змістити вектор уваги суспільства з подій, які відбуваються у Бєлгородській області, висловилась заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Однак, підкреслив президент Володимир Зеленський, підрив дамби не вплинув на спроможність України деокуповувати власні території.

Як вважає "Укргідроенерго", Каховська ГЕС не підлягає відновленню. Водночас наслідки підриву вже почали діставатись до Миколаєва, де станом на 12:00 вода піднялася на 18 сантиметрів.

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