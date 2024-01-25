Не працюють сервіси "Нафтогазу" та "Газмереж".

Станом на четвер, 25 січня, вебсайти та кол-центри компаній "Нафтогаз" та "Газмережі" не працюють через масштабну кібератаку. Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

"Шановні клієнти ГК "Нафтогаз України" та "Газмереж". Зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують наші компанії. Наразі вебсайти та кол-центр не працюють", – йдеться у повідомленні.

В державні компанії "Нафтогаз України" додали, що про строки відновлення сервісів повідомлять.

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Кібератаки на українські компанії

З початку війни з Росією українські компанії неодноразово ставали жертвами кібератаки російських хакерів. Ставалися як незначні так і серйозні випадки.

12 грудня 2023 року перестали працювати сервіси "Київстару": через масштабну атаку хакерів в українців пропали всі послуги – інтернет, мобільний зв'язок тощо. Це стало надзвичайною проблемою, адже деякі користувалися послугами "Київстар" не тільки на телефоні, але мали його домашній інтернет.

Хоча оператор постарався мобільно ліквідувати проблему, спершу послуги почали поступово повертати саме в українському покритті мережі.

20 грудня компанія "Київстар" запрацювала в Україні на 100% після масштабного збою: українцям повністю відновили всі послуги як всередині держави, так і в зоні "роумінг".

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