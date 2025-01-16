Головна перевага космічної СЕС - у 10 разів вища продуктивність, ніж на землі

Китайські вчені оголосили про план побудувати в космосі величезну сонячну електростанцію шириною в 1 кілометр, яка безперервно передаватиме енергію назад на Землю за допомогою мікрохвиль. Про це пише науковий вісник Live Science.

Цей амбітний проект вже порівнюють з китайською ГЕС "Три ущелини", яка розташована на річці Янцзи в центральному Китаї і є найбільшим у світі гідроенергетичним проектом. Вона виробляє 100 мільярдів кіловат-годин електроенергії щороку.

Новий проект, за словами провідного вченого Лонга Лехао, головного конструктора китайських ракет Long March, буде "таким же значущим", як і гребля "Три ущелини".

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"Це неймовірний проект, якого варто з нетерпінням чекати. Енергія, зібрана за один рік, буде еквівалентна загальній кількості нафти, яку можна видобути з Землі", — заявив Лонг під час жовтневої лекції, організованої Китайською академією наук.

Як зазначає Live Science, попри значний прогрес технологій сонячної енергетики в останні десятиліття, тут є ще деякі фундаментальні обмеження. Наприклад, низька ефективність роботи в хмарну погоду. І навіть в ясну погоду значна частина сонячної енергії розсіюється в атмосфері, так і не досягнувши поверхні землі.

Космічна сонячна електростанція позбавлена цих недоліків і може безперервно збирати енергію сонця, яка в космосі в 10 разів інтенсивніша, ніж на поверхні Землі.

Але тут вже виникає інша проблема – збудувати електростанцію в космосі. Навіть щоб просто доставити все необхідне на орбіту, знадобиться багато рейсів космічного вантажного корабля. Щоб подолати цю проблему, Лонг і його команда працюють над розробкою багаторазової важкої ракети Long March-9 (CZ-9), яка матиме вантажопідйомність щонайменше 150 тонн.

Інші новини зі світу енергетичних технологій

Як писав УНІАН, команда вчених з Японії працює над удосконаленням технології отримання пального з води і світла. Хоча ідея отримання водню з води не є новою, проблемою є низька ефективність сучасних технологій, через що вони залишаються комерційно невиправданими.

Також ми розповідали, що у Китаї придумали, як отримувати електроенергію з дощу. Автори технології кажуть, що вона чудово може працювати у віддалених ізольованих районах. Але інші фахівці мають певні сумніви у її придатності до практичного використання.

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