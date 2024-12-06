Ідея отримання водню з води не є новою, але проблема у тому, як зробити цю технологію економічно виправданою.

Води на Землі так багато, що гріх не знайти їй ще якесь корисне використання, окрім вже відомих. Група вчених з Японії покращила технологію отримання водневого палива із сонячного світла та звичайної води, повідомляє науковий вісник Live Science.

Для перевірки своєї технології дослідники створили фотокаталітичний реактор площею близько 100 квадратних метрів, в якому відбувається розщеплення молекул води на окремі атоми кисню та водню. Таким чином і отримується чистий водень, який можна використати в якості відновлювального палива. Подробиці своєї технології вчені опублікували в журналі Frontiers in Science.

"Розщеплення води під впливом сонячного світла за допомогою фотокаталізаторів є ідеальною технологією для перетворення та зберігання сонячної енергії в хімічну, і останні розробки в області фотокаталітичних матеріалів і систем вселяють надії на її реалізацію. Однак залишається багато проблем", — каже старший автор дослідження, професор хімії в Університеті Шіншу в Японії Кадзунарі Домен.

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Зазначається, що більшість існуючих "одноступінчастих" каталізаторів, які розкладають воду на водень і кисень за один етап, надзвичайно неефективні. Японці ж намагаються створити фотокаталізатор, який використовує більш складний двоетапний процес, де один крок відокремлює кисень, а наступний – видаляє водень. Однак ефективність реакції все ще залишається занадто низькою для комерційного використання: 1% при штучному світлі і менше 5% при природному сонячному світлі.

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