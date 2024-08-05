Щоправда, інші вчені кажуть, що практична корисність такої установки вельми сумнівна.

Гідроенергетика широко представлена в усьому світі переважно звичайними ГЕС, хоча бувають і більш екзотичні варіанти - наприклад, електростанції, що використовують енергію прибою або припливу. Група китайських учених із Даляньського технологічного університету пішла далі і придумала "дощову" електростанцію.

Як випливає з наукової статті, опублікованої в журналі ACS Applied Materials & Interfaces, китайці назвали свою установку супергідрофобним магнітоелектричним генератором.

Конструкція електростанції проста: невелика каструля як каркас, магніт і натягнута водовідштовхувальна магнітна плівка з прикріпленою до неї котушкою. Коли на плівку падають краплі води, відбувається короткочасна деформація плівки, внаслідок чого котушка трохи зміщується щодо магніту всередині каструлі. У процесі цього генерується крихітний електричний заряд.

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Під час практичних випробувань вчені кидали краплі води з висоти 50 сантиметрів. За 200 секунд роботи пристрій забезпечив вироблення електричного струму на рівні 13 міліампер. У процесі вдалося зарядити невеликий конденсатор, заряду якого вистачило, щоб живити світлодіоди і невеликі вентилятори.

Завдяки гідрофобній поверхні плівки краплі дощу швидко скидалися вбік, забезпечуючи безперебійну працездатність пристрою в умовах потужної "зливи".

Китайці впевнені в перспективності свого винаходу. На їхню думку, прилад може бути корисним для невеликих господарств у районах із підвищеною сезонною вологістю. Однак деякі вчені вже встигли скептично оцінити результати експерименту, зазначивши, що на практиці корисність пристрою сумнівна: простіше використовувати альтернативні джерела енергії, зокрема банальні вітрогенератори або сонячні панелі.

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