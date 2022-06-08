Очікується, що до 2050 року її потужність має наблизитися до атомної електростанції.

Китай планує запустити амбітну програму космічних сонячних електростанцій у 2028 році - на два роки раніше початкового графіка.

Цього року буде запущено супутник для тестування технології бездротової передачі енергії з космосу на землю з висоти 400 км, йдеться в оновленому плані, опублікованому в рецензованому журналі China Space Science and Technology, пише South China Morning Post.

Для початку потужність має досягти 10 кіловатів - достатньо для задоволення потреб кількох домогосподарств.

У документі дослідники заявили, що супутник перетворюватиме сонячну енергію на мікрохвилі або лазери та направлятиме енергетичні промені на різні цілі, зокрема, фіксовані точки на землі й рухомі супутники.

Перша сонячна електростанція в космосі: який план?

За словами науковців, план було вперше складено у 2014 році та змінено у відповідь на "нещодавній технологічний прогрес, а також нові ситуації у країні та за кордоном".

Згідно з новим планом, повномасштабну космічну сонячну електростанцію буде побудовано в чотири етапи. Через два роки після першого запуску програма відправить ще один потужніший супутник на геостаціонарну орбіту приблизно за 36 000 км від землі для проведення додаткових експериментів.

До 2035 року електростанція потужністю 10 мегаватів почне постачати енергію деяким військовим і цивільним споживачам.

Очікується, що до 2050 року потужність станції зросте до 2 гігават, приблизно стільки ж, скільки в атомної електростанції, а вартість знизиться до комерційно доступного рівня.

Проблеми створення першої сонячної електростанції в космосі

Дослідники зазначають, що технологічні проблеми будівництва першої сонячної електростанції в космосі будуть безпрецедентними. Наприклад, для передачі потужних мікрохвиль на велику відстань потрібна антена завдовжки в сотні або навіть тисячі метрів, а будь-який рух сонячного вітру, гравітації чи двигунів може значно знизити ефективність і точність передачі енергії.

Серед інших проблем - ефективне охолодження різних важливих компонентів; збірка дуже великої інфраструктури на орбіті з багаторазовими запусками; потрапляння в атмосферу за будь-якої погоди високочастотними променями; запобігання шкоди від астероїдів, космічного сміття або навмисної атаки.

Крім того, за словами пекінського дослідника, який вивчає міжнародне право в області космічної діяльності, космічні сонячні ферми можуть працювати ефективніше, ніж наземні, адже здатні генерувати електроенергію цілодобово, проте "така величезна інфраструктура в космосі може викликати дискомфорт у багатьох країн, особливо в тих, хто не має технологій або можливостей для її створення".

Потужні мікрохвилі або лазери також здатні блокувати комунікаційні технології або пошкоджувати апаратне забезпечення як зброю спрямованої енергії.

Деякі військові науковці взагалі запропонували використовувати космічну сонячну енергію як зброю масового знищення, що може бути націлена на місто або керувати погодою.

"Зараз немає міжнародного права, що регулює цю діяльність", - підкреслив дослідник.

Інші проекти космічних сонячних електростанцій

Раніше, в березні, британський уряд заявив, що розглядає пропозицію вартістю 16 мільярдів фунтів стерлінгів щодо запуску пілотної сонячної електростанції в космос до 2035 року за допомогою різних європейських оборонних підрядників, зокрема, Airbus.

Американські військові також випробували відповідні технології на космічному літаку X-37B, розглядаючи можливість проведення експерименту вартістю 100 мільйонів у 2025 році.

NASA, що відклало цю ідею більш ніж на два десятиліття через складність і вартість інфраструктури, минулого місяця заявила, що працює з ВПС США над техніко-економічними обґрунтуваннями.

Науковець-космонавт з Шанхаю, який знайомий з проектом, але не бере участі в ньому безпосередньо, розповів, що потенційне військове застосування, прориви у транспортних технологіях і прагнення скоротити використання викопного палива могли подвоїти інтерес Китаю до цієї теми.

Як повідомляв УНІАН, кілька років тому в Китаї запустили найбільшу у світі плавучу сонячну електростанцію.

Крім того, Китай побудував сонячну електростанцію у формі гігантської панди.

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